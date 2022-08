Unglück Basejumper stürzt bei Walenstadt in den Tod Sprung in den Tod: Ein 47-jähriger Basejumper ist am Mittwochnachmittag bei Walenstadt SG tödlich verunglückt. Weshalb der Brasilianer abgestürzt ist, ist noch unklar.

Ein Basejumper stürzte bei Walenstadt in den Tod. (Symbolbild) Kapo SG

Der Mann, der sich als Tourist in der Schweiz aufhielt, sprang gegen 13 Uhr ab dem Startplatz «High-Tranch» in Richtung Walenstadt. Das teilte die St.Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit. Er wollte zum Landeplatz «Upie» fliegen, stürzte jedoch aus bislang unbekannten Gründen ab. Seine Gruppe alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen, wie es weiter heisst. (abi)