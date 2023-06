Unfall Von Nouss getroffen: Hornusser stirbt in Neuenegg Tragischer Unfall bei einem Hornusserspiel: Im bernischen Neuenegg hat ein Nouss einen Mann am Kopf getroffen. Der 68-Jährige verstarb im Spital.

Der Nuoss kann beim Abschlag eine Geschwindigkeit von über 306 km/h erreichen und bis 350 Meter weit fliegen. Das zeigten Versuche der ETH Zürich. Keystone

Der Unfall geschah am vergangenen Sonntagnachmittag auf einem Hornusserplatz in Neuenegg. Bei einem Hornusserspiel wurde ein Mann von einem sogenannten Nouss am Kopf getroffen und verletzt. Der 68-Jährige aus dem Kanton Solothurn wurde von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Dort ist er nun am Donnerstag verstorben, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Wieso der Mann von der knapp 80 Gramm leichten Kunststoffscheibe getroffen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Beim Hornussen versucht eine Mannschaft, die Nouss so weit wie möglich zu schlagen. Derweil versucht die gegnerische Mannschaft, die fliegende Kunststoffscheibe so früh wie möglich mit einer Abfangschaufel – genannt Schindel – zu stoppen. Die Schweizer Nationalsportart wird vor allem im Kanton Bern gespielt. (abi)