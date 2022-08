Unfall Velofahrer wird von Postauto überrollt und stirbt Tragisches Unglück in Worb: Nach einem Zusammenprall zwischen einem Postauto und einem Velofahrer verstirbt der Radfahrer kurz darauf im Spital.

Auch die Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten. (Symbolbild) Keystone

Der Velofahrer und das Postauto krachten ineinander. Warum es zur Kollision gekommen ist, weiss die Polizei derzeit noch nicht. Sicher ist: Für den Velofahrer endete der Unfall tödlich. Er wurde unter dem Postauto eingeklemmt und auch Reanimationsmassnahmen konnten den jungen Mann nicht mehr retten. Er verstarb im Spital, wie die Polizei am Freitag schreibt. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag um zirka 21.15 in der Berner Gemeinde Worb.

Nun suchen die Behörden nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Dabei steht unter anderem ein Fahrgast des Postautos im Fokus. Zwei Insassen hätten sie befragen könne, schreibt die Polizei. «Eine dritte Person, die sich im Postauto befunden haben soll, verliess die Örtlichkeit, bevor die Polizei deren Personalien und Aussagen aufnehmen konnte», heisst es in der Mitteilung.

Die formelle Identifikation des Opfers stehe noch aus, es gebe aber konkrete Hinweise zu seiner Identität.