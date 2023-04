Unfall Überall liegen Päckli: Schnellzug rammt in Horgen Paket-Lieferwagen Spektakulärer Unfall in Horgen ZH: Ein Zug hat einen Paket-Lieferwagen auf einem Bahnübergang gerammt. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine Ladung verteilte sich jedoch weitherum. Der Schaden ist gross und die Bahnlinie unterbrochen.

S-Bahn knallt in Post-Päckli-Kurier und schleift Teil des Autos mit Video: Linus Bauer

Der 36-jährige Paketbote fuhr am Donnerstag in Horgen aufgrund der engen Platzverhältnisse kurz nach 9 Uhr rückwärts über einen Bahnübergang. Dabei schlossen sich die Bahnschranken, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Daraufhin erfasste ein Zug der Linie S25, der in Richtung Zürich unterwegs war, den Lieferwagen.

Gemäss Kantonspolizei blieb der Paketbote, der bei der Kollision noch im Lieferwagen sass, unverletzt. Sein Fahrzeug wurde jedoch komplett zerstört und seine Ladung verteilte sich weitherum auf der Bahnanlage. Die Seepolizei musste einzelne Pakete gar aus dem Zürichsee bergen. Zudem entstand an der Bahninfrastruktur «erheblicher» und an der Zugskomposition unbestimmter Sachschaden, wie es weiter heisst.

Die Kantonspolizei untersucht nun zusammen mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust die genauen Umstände des Unfalls. Die Bahnlinie zwischen Thalwil und Pfäffikon bleibt laut Polizei voraussichtlich bis gegen Mittag unterbrochen. Es verkehren Bahnersatz-Busse. (abi)