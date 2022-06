Unfall Toter Mann in Davos gefunden – es war wohl ein Verkehrsunfall In Davos wurde am frühen Samstagmorgen ein toter Mann am Strassenrand gefunden. In der Nähe fand die Polizei zudem sein stark beschädigtes Motorrad. Sie geht von einem Unfall aus.

Die Bündner Kantonspolizei erhielt am frühen Samstag eine Meldung, wonach ein Mann in Davos Dorf regungslos am Boden liege. Das teilte die Kantonspolizei am Samstagabend mit. Vor Ort fanden die Polizisten am Fahrbahnrand einen Mann, bei dem die Notärztin nur noch den Tod feststellen konnte. Da die Polizei in der Nähe auf sein stark beschädigtes Motorrad stiess, geht sie von einem Verkehrsunfall aus. Allerdings sucht sie Zeugen. (abi)