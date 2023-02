Unfall Tödlicher Unfall: 44-jähriger Gleitschirmflieger stürzt im Glarnerland ab Ein 44-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in Rüti bei einem Gleitschirmunfall tödlich verunglückt. Er stürzte aus noch unbekannten Gründen ab.

Tödlicher Gleitschirmunfall im Glarnerland: Ein 44-Jähriger stürzte auf eine Wiese. Kapo GL

Der Unfall ereignete sich um 15.30 Uhr, wie die Glarner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann flog mit seinem Gleitschirm von Braunwald in Richtung Linthal. Dabei geriet er in einen Spiralflug und prallte anschliessend ungebremst in eine Wiese bei Rüti.

Der Absturz wurde von Personen beobachtet. Sie eilten dem Mann sofort zu Hilfe und begannen mit der Reanimation. Die zur Hilfe gerufene Rettungsflugwacht führte diese weiter – jedoch vergeblich. Der 44-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle.

Noch ist unklar, weshalb es um Unfall kam. Die kantonale Staatsanwaltschaft hat zusammen mit der Polizei eine Untersuchung gestartet. (abi)