Unfall Tödlicher Sturz: 90-Jähriger fällt im Wallis unter Lastwagen Ein 90-jähriger Mann ist am Donnerstag in Visp VS tödlich verunglückt. Er stürzte auf dem Trottoir und fiel unter einen Lastwagen, als dieser gerade losfuhr.

Der Unfall ereignete sich in Visp bei einem Kreisel. Kapo VS

Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr bei einem Kreisel, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Unfall verlief äusserst unglücklich: Der Lastwagen stand auf Höhe eines Fussgängerstreifens, als der betagte Mann auf dem Trottoir plötzlich umfiel und zwischen Zugfahrzeug und Muldenanhänger stürzte – just in dem Moment, als der Lastwagen losfuhr. Der 90-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wo er am frühen Abend starb.

Weshalb der Mann, der mit einem Rollator unterwegs war, stürzte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (abi)