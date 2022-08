Unfall Sportboot rammt in Rheinfelder Badi eine Mauer – eine Frau stirbt Tragisches Unglück auf dem Rhein: Am Donnerstagabend prallte ein Motorboot beim Flussbad in Rheinfelden gegen eine Mauer. Alle vier Passagiere fielen ins Wasser. Dabei kam eine 33-jährige Frau ums Leben.

Bei Rheinfelden prallte ein Motorboot in eine Mauer. Eine Frau starb beim Unfall. Kapo AG

Die Aargauer Kantonspolizei erhielt um 22 Uhr einen Notruf, dass ein Boot gegen eine Mauer geprallt sei und sich mehrere Personen im Wasser befänden. Die Polizei löste daraufhin eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion aus, wie sie am Freitag mitteilte. Mittels Booten konnten die Rettungskräfte kurz darauf vier Personen an Land bringen und das havarierte und leckgeschlagene Sportboot sichern.

Die 33-Jährige war laut Polizei jedoch bereits bei der Bergung nicht mehr ansprechbar gewesen und verstarb trotz Reanimationsversuchen. Der 37-jährige Bootsführer und die 18- und 19-jährigen Passagiere haben sich beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt. Alle vier Bootsinsassen leben in Deutschland. Dort war das Boot auch registriert und am Donnerstag gestartet.

Weshalb das Schiff beim Flussbad in eine Mauer prallte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet und das Boot beschlagnahmt. Zudem ordnete sie beim Bootsführer eine Blut- und Urinprobe an, da er alkoholisiert war, wie es weiter heisst. (chm)