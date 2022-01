Unfall Nach tödlichem Verkehrsunfall: Flüchtiger Lenker stellt sich der Polizei Der tödliche Verkehrsunfall in Ollon VD, bei welchem der Lenker des Unfallfahrzeugs Fahrerflucht beging, steht vor der Aufklärung: Ein 27-jähriger Schweizer hat sich der Polizei gestellt.

Die Fahrerflucht in Ollon VD vom Freitag ist geklärt: Der mutmassliche Totfahrer eines 89-Jährigen hat sich der Polizei gestellt. (Symbolbild) Keystone

Der junge Mann aus der Region, der den tödlichen Verkehrsunfall im unteren Rhonetal verursacht haben soll, hat sich mit seinem Anwalt am Montag gemeldet. Das schreibt die Waadtländer Kantonspolizei am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Unfall hatte sich bereits am vergangenen Freitagmorgen auf der Kantonsstrasse ausserhalb der Gemeinde Ollon in Richtung Villars-sur-Ollon ereignet.

Ein 89-jähriger Schweizer, der ebenfalls in der Region wohnhaft war, wurde leblos auf der Strasse entdeckt. Er erlag trotz Erste-Hilfe-Massnahmen der Rettungskräfte seinen Verletzungen. Da der beteiligte Unfallfahrer flüchtete, ohne sich bei der Polizei zu melden, wurde noch am selben Tag ein Zeugenaufruf gestartet. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat in der Folge die Ermittlungen übernommen. Wie die Polizei schreibt, werden diese nun durch deren Verkehrseinheit weitergeführt. (sat)