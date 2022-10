Unfall Kanton Waadt: Drei Verletzte bei Explosion einer Gasflasche an Tankstelle Das Auffüllen einer selbst gebastelten Gasflasche ging am Donnerstag schief. Ein Mann wollte sie an einer Tankstelle in der Waadt mit Erdgas befüllen. Dabei kam es zu einer Explosion. Drei Menschen wurden verletzt.

Die Explosion richtete einen grossen Sachschaden an. Kapo VD

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr an der Tankstelle in Yens. Ein 59-jähriger Schweizer wollte seine selbst gebastelte Propangasflasche mit Erdgas auffüllen. Da die Flasche dem hohen Druck des Erdgases nicht standhielt, explodierte sie, wie die Waadtländer Polizei am Freitag mitteilte.

Zwei Personen erlitten einen Tinnitus. Der Besitzer der Flasche wurde durch Glasscherben verletzt. Hoch fiel der Sachschaden aus. Die Einrichtung der Tankstelle wie auch die Fenster gingen teilweise kaputt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (rwa)