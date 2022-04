Unfall In Gletscherspalte gestürzt: Skitour endet für 28-jährige Bernerin tödlich Bei einer Skitour im Aletschgebiet sind drei Personen in eine Gletscherspalte gestürzt. Eine 28-jährige Bernerin konnte dabei nur noch tot geborgen werden. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Zu dem Unfall kam es im Aletschgebiet auf über 3600 Metern über Meer. Kapo VS

Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag oberhalb des «Ewigschneefelds» im Walliser Fieschertal. Fünf Personen befanden sich in zwei Seilschaften auf einer Skitour, als plötzlich die Schneedecke unter ihnen einbrach. Eine Zweiergruppe stürzte rund 25 Meter tief in die Gletscherspalte. Ein Skitourengänger aus der Dreiergruppe fiel ebenfalls in die Tiefe. Seine Begleiter konnten den Sturz noch auffangen, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.

Die Einsatzkräfte der Air-Zermatt und der Bergrettung Goms barg alle drei aus der Spalte. Eine 28-jährige Bernerin konnte nur noch tot geborgen werden. Ein 28-Jähriger Berner musste schwer verletzt ins Inselspital Bern geflogen werden. Ein weiterer Tourengänger, der beim Sturz aufgefangen werden konnte, wurde ebenfalls verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (rwa)