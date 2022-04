Unfall Horgen: Motorradfahrer prallt in Feuerwehrauto und stirbt Bei einem Unfall ist am Mittwochabend im zürcherischen Horgen ein Motorradfahrer gestorben. Der 37-Jährige kollidierte mit einem Feuerwehrauto und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Ein Motorradfahrer starb bei einer Kollision mit einem Feuerwehrauto. BKR News

Der Unfall geschah kurz nach 21.30 Uhr, wie die Zürcher Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Ein 37-jähriger Motorradlenker fuhr in Richtung Hirzel, als er in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort streifte er ein Feuerwehrauto, stürzte und rutschte frontal in ein zweites Feuerwehrauto. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache wird nun abgeklärt. (abi)