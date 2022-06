Unfall Gleitschirm-Pilot stürzt im Unterengadin ab und stirbt Ein 75-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstagnachmittag oberhalb von Tschlin im Unterengadin abgestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Der 75-Jährige ist an der Südflanke des Muttler abgestürzt. Kapo GR

Der Mann startete zusammen mit Kollegen in Österreich, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Später teilte sich die Gruppe auf, wobei der Mann zusammen mit einem zweiten Piloten im Bereich des Muttler flog. Diese zweite Pilot entdeckte plötzlich den Gleitschirm seines Kollegen in einer steil abfallenden Bergflanke liegen, wie es weiter heisst.

Er alarmierte sofort die Rettung. Die ausgerückte Helikopter-Crew konnte den verunfallten Gleitschirmpiloten orten und bergen. Allerdings konnte die Notärztin nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei klärt nun zusammen mit der Bundesanwaltschaft ab, wie es zum Unfall gekommen ist. (abi)