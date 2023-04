Unfall Brücke stürzt bei Bauarbeiten ein: Vier Arbeiter verletzt Die Brücke kracht zusammen, fünf Männer stürzen in den Fluss. In Graubünden hat sich ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall ereignet. Die Spezialisten suchen nun nach den Gründen.

Die Brücke krachte zusammen und fiel in den Fluss. PD/Kapo GR

Plötzlich hielt die Brücke nicht mehr. In Poschiavo im Bündnerland waren fünf Arbeiter damit beschäftigt, eine neue Brücke für den Langsamverkehr zu bauen. Am Dienstagnachmittag stürzte diese allerdings unvermittelt ein. Die fünf italienischen Bauarbeiter stürzten mitsamt der Brücke in die Poschiavino.

Vier von ihnen konnten sich selbst befreien. «Der Fünfte wurde durch die Rettungskräfte geborgen», schreibt die Bündner Kantonspolizei in einer Mitteilung. Vier der Arbeiter mussten ins Spital. Gemeinsam mit Spezialisten untersuchen die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden nun die genaue Ursache des Brückeneinsturzes. (mg)