Unfall Auto stürzt auf der Axalp in ein Tobel – beide Insassen verletzt Auf der Berner Axalp kam am Donnerstag ein Auto von der Fahrbahn ab und stürzte ein Tobel hinunter. Lenker und Beifahrerin wurden verletzt ins Spital gebracht.

Die Berner Kantonspolizei untersucht den Unfallhergang. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall geschah am Donnerstagmittag, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war das Auto von Brienz her bergwärts auf der Axalpstrasse unterwegs, als es von der Fahrbahn abkam und über eine steil abfallende Böschung rund 50 Meter in ein Tobel stürzte. Das Fahrzeug kollidierte mit zwei Bäumen und kam dann zum Stillstand.

Das Unfallauto konnte gemäss Polizeimeldung rasch geortet und die beiden Fahrzeuginsassen geborgen werden. Der Lenker und die Beifahrerin wurden mit der Rega und der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Polizei untersucht den Unfallhergang. (agl)