Unfälle Elf Lawinentote in einer Saison: Kanton Wallis verstärkt Präventionsmassnahmen Die Zahl der tödlichen Lawinenunfälle im Wallis geht mit den Jahren nicht zurück. Grund ist unter anderem, dass die Gefahrenskala falsch interpretiert wird. Die Behörden setzen jetzt auf Prävention.

Eine Informationskampagne soll Freerider über die Gefahren durch Lawinen aufklären. (Symbolbild) Keystone

Während die Zahl der Verkehrstoten auf den Walliser Strassen in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist, flacht die Kurve der Lawinenunfälle nicht ab. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Montag. In der Wintersaison 2020/21 starben elf Personen, weil sie in eine Lawine geraten sind. Mit neuen Präventionsmassnahmen sollen solche Tragödien künftig vermieden werden, wie es weiter heisst.

Ein Problem ist laut Mitteilung unter anderem, dass die fünfstufige Lawinengefahrenskala nicht immer richtig interpretiert wird. «Insbesondere die dritte Gefahrenstufe, ‹erheblich›, ist die kritischste für Winteraktivitäten abseits der gesicherten Gebiete», schreibt die Polizei. Stufe drei von fünf scheine zwar in der Mitte der Skala zu liegen, sei aber in Wirklichkeit die höchste Stufe für unerfahrene Wintersportler, wenn es darum geht, die Pisten zu verlassen. So ereigneten sich 65 Prozent der tödlichen Unfälle, wenn diese Stufe im Lawinenbulletin angekündigt wird.

Informationen in Skigebieten und auf Social Media

Eine Arbeitsgruppe mit den Walliser Rettungsorganisationen, dem Schweizer Bergführerverband, den Walliser Bergbahnen, dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung und weiteren relevanten Akteuren hat nun verschiedene Aktionen aufgegleist, welche bei den Gefahrenstufen drei und vier ansetzen. So sollen im Vorfeld von heiklen Lawinenvorhersagen Videoclips und Präventionsbotschaften verbreitet werden. Sowohl auf Bildschirmen und Postern in den Skigebieten selbst, als auch auf den sozialen Medien unter dem Hashtag «freeridesafer».

Auf der Internetseite «avalanche-check.ch» können Wintersportler zudem ihr Wissen über den Umgang mit Lawinengefahr testen. Der kostenlose Test deckt die Vorbereitung von Touren, den Umgang mit der Lawinengefahr im Gelände und die Rettung ab. (agl)