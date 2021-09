Kriminalität Unbekannte sprengen einen Geldautomaten beim Zürcher Zoo In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in der Nähe des Zoos Zürich einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter mussten jedoch ohne Beute flüchten.

Der gesprengte Geldautomat befand sich in unmittelbarer Nähe des Zoo Zürich. Keystone

Am Freitagmorgen gegen 02.30 Uhr knallte es in der Nähe des Haupteingangs des Zoos Zürich im Zürcher Kreis 7. Unbekannte sprengten einen Geldautomaten, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Durch die Sprengung entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Teile des Automaten seien mehrere Meter weit weggeschleudert worden.

Für die Täter verlief die Aktion jedoch erfolglos. Sie seien ohne Beute geflüchtet und hätten sich in einem dunklen Personenwagen entfernt. Die Polizei konnte die Täter bisher nicht fassen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.