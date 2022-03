Ukraine-Krieg Medikamente, Zelte und Beatmungsgeräte: Schweiz sendet 25 Tonnen Hilfsgüter Die Schweiz liefert 25 Tonnen Hilfsgüter nach Polen für die ukrainische Bevölkerung. Die Güter sind Teil eines Unterstützungspakets in der Höhe von rund 8 Millionen Franken.

Die Hilfsgüter verlassen noch am Dienstagabend die Schweiz Richtung Polen. Twitter/EDA

Am Dienstagabend fliegt ein Frachtflugzeug mit rund 25 Tonnen Hilfsgütern an Bord Richtung Polen. Die Güter sind für die ukrainische Bevölkerung in der Ukraine und in den angrenzenden Staaten vorgesehen, wie das Aussendepartement EDA am Dienstag mitteilte. Der Bundesrat hatte die Hilfe bereits zuvor angekündigt.

«Die ukrainische Bevölkerung leidet», zitiert die Mitteilung Bundespräsident Ignazio Cassis. «Hier und jetzt zu helfen, ist unsere Pflicht und entspricht der humanitären Tradition der Schweiz.» Die Schweiz liefert Medikamente und Familienzelte, die mit Matratzen, Schlafsäcken, Wolldecken, Heizungen, Kochutensilien und Wasserkanistern ausgestattet sind.

Am Mittwoch soll ein Hilfsgüterkonvoi folgen, bestehend aus sechs Lastwagen. Diese sind laut EDA mit medizinischem Material beladen. Darunter befinden sich Defibrillatoren, Beatmungsgeräte, Hygienemasken, Operations-Kittel und medizinische Schutzanzüge. Die Lieferungen sind Teil eines Schweizer Unterstützungspakets in der Höhe von rund 8 Millionen Franken. (dpo)