Machtkampf in Russland eskaliert: Söldnerchef startet Aufstand, Putin spricht von Verrat

Mitten in der Anfangsphase der ukrainischen Gegenoffensive ist ein Machtkampf zwischen russischer Militärführung und der Söldnertruppe Wagner eskaliert. Letztere haben in der südrussischen Stadt Rostow am Don wichtige militärische Objekte besetzt.