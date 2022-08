Übergriff Frau nach Chilbi auf Heimweg von Mann schwer sexuell misshandelt Plötzlich fällt ein Mann über eine Frau her und misshandelt sie schwer. Erst als weitere Personen näherkommen, lässt er von ihr ab. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Die Kantonspolizei Zürich sucht nach dem Täter. Keystone

Die 23-jährige Frau wollte nur nach Hause. Auf dem Heimweg von der Wetziker-Klibi wurde sie von einem Mann überwältigt. Die Zürcher Kantonspolizei schreibt in ihrer Mitteilung vom Mittwoch von «schweren sexuellen Misshandlungen». Erst als weitere Personen näher kamen, liess der Mann vom Opfer ab und flüchtete durch ein Maisfeld in unbekannte Richtung.

Passiert ist der Vorfall am frühen Sonntagmorgen, 21. August, um zwei Uhr Höhe Hofstrasse in Wetzikon. Wie grob der Mann vorgegangen sein muss, dokumentiert auch der Hinweis der Polizei, dass das T-Shirt des Täters nach der Tat Blutspuren aufgewiesen haben müsse. Der Mann sei zirka zwischen 170 und 180 Zentimeter gross. Er sei schlank und jungen Alters. Der Täter habe eine auffallende Frisur – seine Haare waren seitlich kurz rasiert und auf dem Kopf «waren sie leicht zerzaust und etwas nach oben aufgestellt», so die Polizei. Er trug ein helles T-Shirt und eine schwarze Kapuzenjacke und dazu wohl eine Trainerhose.

Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann, ist gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mg)