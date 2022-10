TV-Sendung Die grüne Kugel brachte 100'000 Franken: «Benissimo»-Sieger kommt aus Schüpfheim Im Entlebuch wohnt nicht nur der Schwingerkönig, sondern neuerdings auch der «Benissimo»-Sieger. Ein Bewohner von Schüpfheim räumt am Samstag ab.

Moderator Bernhard Thurnheer mit seiner Assistentin Barbara Lustenberger. Bild: Screenshot SRF

Beim Comeback von «Benissimo» geht der Hauptpreis in den Kanton Luzern. Werner Wicki räumte mit der grünen Kugel den Hauptpreis in der Sendung von Beni Thurnheer ab. Damit gewinnt er 100'000 Franken. Zuvor hatte der Pensionär seinen Sofortgewinn - ein Home-Entertainment-System - ausgeschlagen und dafür an der Verlosung des Hauptgewinns teilgenommen. Das Hifi-TV-System erhält er nun aber trotzdem: Zusammen mit dem Geldpreis bekommt er auch jene drei Preise, die zuvor von den Gewinnerinnen und Gewinnern ausgeschlagen wurden, da diese lieber die 100'000 Franken wollten.

So geht neben der Sound- und TV-Anlage auch ein Möbelgutschein über 10'000 Franken und Gutschein für ein Auto-Abo über denselben Wert nach Schüpfheim. Besonders Letzteres trifft sich gut: Nach seinem Gewinn sagte Wicki, er wolle mit dem Preisgeld ein Auto kaufen. Bereits zuvor hatte er gesagt, dass er nicht mehr sonderlich gut zu Fuss unterwegs sei.

«Benissimo» feierte nach zehn Jahren ein einmaliges Comeback. Zum 30-jährigen Bestehen der Show - 2012 wurde die Sendung von SRF abgesetzt. Während man früher ein Lösli kaufen musste, um teilnehmen zu können, reichte nun ein Anruf. Dafür wurde aber auch die Gewinnsumme reduziert: Vor der Absetzung betrug der Hauptpreis noch 1 Million Franken. (mg)