Trinkwasser Ekelalarm am Neuenburgersee: Trinkwasser mit E.coli-Bakterien verseucht In der Neuenburger Gemeinde Cortaillod ist das Trinkwasser verschmutzt. Eine Routinekontrolle hatte einen ungewöhnlich hohen Anteil an E.coli-Bakterien ergeben. Nun spülen die Behörden alle Leitungen durch.

E.coli-Bakterien verursachen Durchfall und sind nicht ungefährlich. Keystone

Den Hahnen aufdrehen und Wasser trinken ist in Cortaillod gerade keine gute Idee. In der Gemeinde am Neuenburgersee ist das Trinkwasser verunreinigt. Das ergab eine am Mittwoch durchgeführte Routinekontrolle. Diese habe einen ungewöhnlich hohen Anteil an Escherichia-coli-Bakterien festgestellt, gab die Gemeinde am Freitag bekannt.

Als Vorsichtsmassnahme rät sie der lokalen Bevölkerung, das Wasser vor Verwendung abzukochen. Wer sich unwohl fühle, solle einen Arzt konsultieren. Im Falle fieberhafter Durchfälle sei der Notarzt aufzusuchen, heisst es weiter.

Die Gemeinde hat Massnahmen eingeleitet. So wird das Leitungsnetz heute Freitag chloriert. Ziel ist es, alle Leitungen durchzuspülen. Die eingeleitete Menge sei bedenkenlos und entspreche den Werte, wie sie in einem Schwimmbad verwendet würden. Es sei weiterhin möglich, eine Dusche zu nehmen, versichern die Behörden von Cortaillod. Die Gemeinde wird auch abgefülltes Wasser abgeben. (rwa)