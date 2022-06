Tragisch Seilschaft stürzt ab: Drei Personen sterben bei Bergunfall Auf einer Bergtour stürzte eine Dreiseilschaft in der Höhe von rund 3400 Metern ab. Trotz sofortigem Alarm an die Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät.

Hier stürzte die Seilschaft ab. PD

Im Wallis sind am Dienstag drei Personen bei einem Bergunfall gestorben. Wie die Walliser Kantonspolizei schreibt, ist eine ganze Seilschaft kurz unterhalb des Gipfels des Tête de Milon abgestürzt. Für die Dreierseilschaft kam jede Hilfe zu spät. «Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei belgische Männer im Alter von 31 Jahren, welche in Belgien wohnten sowie um eine Französin im Alter von 28 Jahren, die in Frankreich wohnte», heisst es in der Mitteilung.

Zwei weitere Personen der Wandergruppe hatten eine eigene Seilschaft gebildet und den Absturz gesehen. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Gruppe sei gut ausgerüstet gewesen, aber ohne Bergführer unterwegs. Die Unfallursache werde nun geklärt. (mg)