Tragisch Mann (27) springt während Street Parade ins Wasser und stirbt Ein junger Mann ist am Samstagnachmittag in Zürich nach einem Badeunfall verstorben. Auch Reanimationsmassnahmen konnten ihn nicht mehr retten.

Die ausgerückten Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten. Robin Luijten/CH Media Video Unit

In Zürich ist es am Samstagnachmittag zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, ist ein Mann kurz nach 13 Uhr beim Theatersee am Utoquai in das Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Die ausgerückten Spezialisten der Wasserschutzpolizei konnten den Mann zwar kurze Zeit später aus dem See bergen, auch sofort eingeleitete Reanimationsmassnahmen konnten den Mann nicht mehr retten. Der 27-Jährige verstarb noch vor Ort.

Rund um das Zürcher Seebecken ist derzeit die Street Parade. Ob der Unfall im Zusammenhang mit dem Techno-Anlass steht, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung nicht. (mg)