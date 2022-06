Tragisch Hinwil: Bauer (78) stirbt nach Sturz von Fahrzeug Bei der Arbeit kam am Montagvormittag in Hinwil (ZH) ein Mann ums Leben. Der Landwirt stürzte beim Befüllen von einer Futtermischmaschine.

Der Landwirt stürzte von einer Maschine und verletzte sich dabei tödlich. Twitter Kapo ZH

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Wie die Zürcher Kantonspolizei am Montagnachmittag mitteilt, hat sich am Morgen ein Mann beim Sturz von einer Futtermischmaschine tödliche Verletzungen zugezogen. Beim Opfer handelt es sich um einen 78-jährigen Landwirt. Der Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See-Oberland untersucht. (mg)