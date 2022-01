Tournee Circus Knie kehrt nach 200 Aufführungen zurück ins Winterquartier Der Schweizer National-Circus Knie hat am Sonntag in Lugano nach 200 Aufführungen seine Tournee beendet. Er kehrt nun zurück ins Winterquartier nach Rapperswil SG.

Trotz Corona erfolgreich auf Tournee: der Schweizer National-Circus Knie. (Archivbild) Keystone

Der Circus Knie startete seine Saison fast fünf Monate später als geplant. Grund für die verkürzte Reise durch die Schweiz war Corona. Die Familie Knie entschied sich daher, weniger Standorte als üblich anzufahren und dafür sowohl in der Deutschschweiz, in der Romandie und im Tessin zu gastieren, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Insgesamt schlug der Zirkus sein Zelt an neun Orten auf.

Der Zirkus schreibt trotzt verkürzter Reise von einer «erfolgreichen Tournee». Und Géraldine Knie, die artistische Direktorin, zieht ein positives Fazit. Sie sei glücklich und dankbar, dass das Publikum so zahlreich gekommen sei, wird sie in der Mitteilung zitiert. Die Tournee war dank eines Schutzkonzeptes möglich. Dieses wurde den jeweils geltenden Massnahmen angepasst.

Nun kehrt der Circus Knie zurück in sein Winterquartier in Rapperswil. Dort würden bereits die Vorbereitungen auf die Tournee 2022 auf Hochtouren laufen. Geplant ist, dass sich der Vorhang im März zum ersten Mal hebt. Die Tournee soll dann bis Ende Dezember dauern. (abi)