Gericht bestätigt: 30-jährige Frau muss in Untersuchungshaft

Niederwangen BE

Niederwangen BE

Die Frau, die nach dem Tod eines achtjährigen Mädchens in Niederwangen BE verhaftet worden ist, bleibt in Haft. Das Zwangsmassnahmengericht hat Untersuchungshaft angeordnet.