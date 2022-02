Tötung in Interlaken Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes gegen Ex-Box-Weltmeisterin Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass die ehemalige Boxerin ihren Ehemann in Interlaken mit einem Baseballschläger totgeschlagen hat. Sie erhebt Anklage wegen Mord.

Soll ihren Ehemann erschlagen haben: Die ehemalige Boxerin Viviana O. muss sich wegen Mord verantworten. privat

Die Anklage erfolge nach umfangreichen Ermittlungen, teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Freitag mit. Die 35-jährige Tatverdächtige Viviana O. muss sich nun wegen Mord, eventuell vorsätzlicher Tötung verantworten.

Die Staatsanwaltschaft sehe es als erwiesen an, dass die Beschuldigte ihrem damals 61-jährigen Ehemann mit einem Baseballschläger tödliche Kopfverletzungen zugefügt habe, heisst es in der Mitteilung. Die Beschuldigte bestreite den Vorfall aber nach wie vor. Sie war am 9. November 2020 verhaftet worden, nachdem ihr Mann am 18. Oktober in seiner Wohnung in Interlaken tot aufgefunden worden war.

Der Fall sorgte für grosses Aufsehen in den Medien: Viviana O. hatte es früher als Boxerin bis zur Weltmeisterin im Superfedergewicht (bis 59 Kilo) gebracht. Auch aufgrund ihrer bewegten Lebensgeschichte war die gebürtige Brasilianerin vor der Tat in den Medien präsent. Ihr Mann und mutmassliches Opfer führte in Interlaken das Restaurant «Des Alpes». (wap)