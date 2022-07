Tot aufgefunden Tödlicher Bergunfall: 45-Jähriger verunglückt in der Leventina Der Mann wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, nachdem er von einer Wanderung nicht zurückgekehrt war. Am Morgen fanden die Rettungskräfte seine Leiche auf einer Höhe von 2500 Metern.

Der Wanderer wurde spätabends als vermisst gemeldet – am nächsten Morgen wurde er von den Rettungskräften tot geborgen. Keystone

Der Unfall ereignete sich im Gebiet des Morghirolo-Sees in der Leventina. Kurz vor 22 Uhr ging am Sonntagabend bei der Alarmzentrale die Meldung ein, ein 45-jähriger Wanderer sei nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Es handelt sich um einen im Tessin wohnhaften Schweizer. Das teilt die Kantonspolizei Tessin am Montag mit. Neben der Polizei wurden auch die Alpine Rettung Schweiz und die Rega eingeschaltet.

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr wurde der Mann in einer Höhe von rund 2500 Metern von der Rega gefunden. Er war bereits tot, wie die Kantonspolizei Tessin weiter meldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann Opfer eines Sturzes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Hintergrund des Unfalls zu klären. (aka)