Stäfa Pferd schleift Frau mit: 26-Jährige stirbt nach Unfall Eine junge Frau stirbt in Stäfa nach einem Unfall mit einem Pferd. Derzeit ist noch unklar, warum die Reiterin vom Pferd gestürzt ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei konnte nur noch den Tod der Reiterin feststellen. (Symbolbild) Keystone

(mg) Ein Passant meldete der Polizei eine schauerliche Beobachtung: Ein Pferd trabte am Montagabend zwischen Stäfa und Hombrechtikon und schleife eine Frau mit. Schliesslich konnte das Pferd im Weiler Buen in Hombrechtikon angehalten werden, wie die Zürcher Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Doch die Rettungsdienste konnten nur noch den Tod der 26-jährigen Reiterin feststellen.

Wie die Polizei mitteilt, geht sie davon aus, dass sich der Unfall in der Nähe des Jugendhauses Stäfa oder in der Nähe des dort benachbarten Kieswerks ereignet haben soll. «Anschliessend dürfte die Frau vom Tier über eine unbekannte Strecke bis zum Weiler Buen in Hombrechtikon gezogen worden sein», heisst es in der Mitteilung weiter. Von dort dürfte die Frau über eine «unbekannte Strecke» bis zum Weiler Buen gezogen worden sein.

Warum es zum Unfall gekommen ist, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Auch das Pferd hat sich beim Unfall Verletzungen zugezogen und befinde sich derzeit im Tierspital.