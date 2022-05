Todesfall Frau stirbt nach Unfall mit dem Trottinett – Polizei sucht Zeugen Eine Trottinettfahrerin hat am späten Sonntagabend ihr Leben verloren. Wie genau es zum tragischen Todesfall gekommen ist, wird nun ermittelt.

Eine Frau verunglückte mit dem Trottinett und kollidierte mit einem Auto. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Keystone

Plötzlich bemerkte eine Autofahrerin etwas auf der Strasse. Trotzdem konnte sie kurz vor halb zehn Uhr am Sonntagabend auf der Strasse in Beatenberg (BE) die Kollision nicht mehr vermeiden. Als sie ausstieg, fand sie eine bewusstlose Trottinettfahrerin vor und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Anwohner leisteten umgehend erste Hilfe, aber der ausgerückte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wie es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass «die Trottinettfahrerin bereits vor der Kollision gestürzt war», wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Montag heisst. Die formelle Identifikation der Toten stehe noch aus, es bestehen aber Hinweise auf die Identität. (mg)