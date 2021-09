Tierschutz Kongo, Pantanal und Meeresküste auf dem Zürichberg: Der Zoo Zürich hat Grosses vor Der Zoo Zürich will dem Masoala-Regenwald und der Lewa-Savanne weitere Lebensräume folgen lassen. Als Nächstes folgt eine Pantanal-Voliere und ein «Kongo» für Menschenaffen.

So visualisiert der Zoo Zürich seine Zukunftsprojekte: Kongo, Pantanal-Voliere, Meeresküste, Zooseilbahn und Sumatra-Regenwald. Zoo Zürich, Region Five Media

Bis 2050 soll der Zoo Zürich aus elf grossen Lebensräumen bestehen, in denen verschiedene Tiere und Vögel in ihren natürlichen Gemeinschaften leben. Die Lebensräume folgen damit demselben Konzept wie der Masoala-Regenwald und die Lewa-Savanne, die bereits heute besichtigt werden können. Die nächste Attraktion wird die Pantanal-Voliere sein, die 2025 eröffnet werden soll. 2029 soll dann der Lebensraum «Kongo» folgen. Dies gab der Zoo Zürich am Mittwoch bekannt.

Die neuen Anlagen sollen grosszügig dimensioniert sein und auch in die Höhe und in die Tiefe gebaut werden. «Vögel können künftig in Schwärmen fliegen, Affen bis in die höchsten Baumwipfel klettern,» heisst es in einer Mitteilung des Zoos. Nach 2030 plant der Zoo zwei weitere Grossprojekte: Einen Sumatra-Wald mit bis zu 40 Meter hohen Bäumen als Lebensraum für Orang Utans und eine Meeresküste mit Pinguinen und Seelöwen.

Daneben setzt der Zoo weiter auf audiovisuelle Medien. In zwei Jahren will der Zoo seine weltweiten Naturschutzprojekte auf einer 360°-Grossleinwand präsentieren können. Auch die Forschung soll vermehrt den Gästen zugänglich gemacht werden. Ausserdem will der Zoo eine eigene Naturschutzeinheit aufbauen. (wap)