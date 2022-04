Tierschutz Abseits von «jöööö» und «härzig»: Tierhaltung in Zoos bessert sich Die Tierhaltung in Zoos und Volieren hat sich letztes Jahr verbessert. Zu diesem Schluss kommt der Schweizer Tierschutz. Trotzdem ist nicht alles in Butter.

Ein gutes Zeugnis stellt der Schweizer Tierschutz dem Tierpark in Kreuzlingen aus. STS

Die gute Nachricht zuerst: Die Qualität der Tierhaltung hat sich auch in kleineren Zoos, Tierparks und Volieren in den letzten Jahren verbessert – wie dies bereits in grossen Schweizer Zoos der Fall ist. Das ist das Fazit einer Untersuchung, die der Schweizer Tierschutz (STS) am Mittwoch veröffentlicht hat.

Noch vor wenigen Jahrzehnten hätten viele Zoos und Tierparks in ihrer Tierhaltung ein deprimierendes Bild geboten: Viele Tiere seien in äusserst kleinen, monotonen Käfigen oder Betongräben gehalten worden und hätten aufgrund der massiven Haltungsmängel starke Verhaltensstörungen gezeigt. Diese Zeiten sind vorbei.

Tierhaltung nicht immer ideal

Trotzdem sieht die Organisation Handlungsbedarf – vor allem bei Vögeln. Dort sei die Einrichtung teilweise nicht tiergerecht. Bei der Haltung von Reptilien seien die Klima- und Lichtverhältnisse oft mangelhaft gewesen. Ihren Teil zur Situation tragen auch Besucherinnen und Besucher bei. Laut STS könnten die häufig beobachteten, unkontrollierten Fütterungen den Tieren schweren Schaden zuführen.

Aus Sicht der Tierschützer ungelöst ist die tiergerechte Vogelhaltung ausserhalb von Volieren. Dabei würden die Flügel chirurgisch verstümmelt und den Vögeln ihre typische Fortbewegungsmöglichkeit genommen, kritisiert der STS. Kupierte Vögel hätten auch ein eingeschränktes Verhaltensrepertoire und litten als Folge des Eingriffes mitunter an Langzeitschäden.

Der Schweizer Tierschutz findet auch positive Beispiele. Als vorbildlich erachtet er die Anlage für Bartmeisen im Tierpark Kreuzlingen TG und die Käfiganlagen für Rebhühner in der Voliere Trottenweiher in Zofingen AG. Zu erwähnen sind laut STS auch die grossen Anlagen der Lamas im Tierpark Weihermätteli in Liestal BL und jene für Trampeltiere und Dromedare im Kamelhof Olmerswil im thurgauischen Neukirch. (rwa)