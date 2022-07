Tierquälerei Mehrere Mitarbeiter des Veterinäramtes im Fall «Hefenhofen» angeklagt Die Staatsanwaltschaft hat gegen vier Mitarbeiter des Veterinäramtes des Kantons Thurgau Anklage erhoben. Es geht um Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Fall «Hefenhofen».

Der Hof von Ulrich K. wurde im August 2017 geräumt. (Archivbild) Keystone

Der Fall «Hefenhofen», der in den vergangenen Jahren landesweit für Schlagzeilen sorgte, hat für das Thurgauer Veterinäramt Konsequenzen. Dem ehemaligen Amtsleiter und weiteren Mitarbeitern werden in der am Dienstag eingereichten Anklageschrift «diverse strafrechtlich relevante Verfehlungen» vorgeworfen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Thurgau am Mittwoch mit.

Der ehemalige Amtsleiter muss sich wegen versuchter Nötigung, mehrfacher Nötigung, mehrfachem Amtsmissbrauch – teilweise durch Unterlassung –, mehrfacher Begünstigung durch Unterlassung, mehrfacher Tierquälerei durch Unterlassung, Gläubigerschädigung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Sachentziehung verantworten. Drei weitere Mitarbeitende des Veterinäramts werden unter anderem wegen Amtsmissbrauchs angeklagt.

Die Anträge zum Strafmass folgen laut Staatsanwalt anlässlich der Hauptverhandlung. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Nicht reagiert und Pferde unter Wert verkauft

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem ehemaligen Amtsleiter vor, ein im August 2013 angeordnetes Teiltierhalteverbot über Bauern Ulrich K. nicht durchgesetzt zu haben – «obwohl spätestens seit März 2014 aufgrund von Erkenntnissen einer damals durchgeführten Hofkontrolle klar war, dass der Tierhalter die Vorgaben nicht eingehalten hatte».

Auch soll der frühere Amtsleiter und Kantonstierarzt zwischen Oktober 2014 bis August 2017 keine weiteren Massnahmen angeordnet und Kontrollen nur nach Vorankündigung durchgeführt haben. Zudem habe er zuletzt auf zahlreiche Anzeigen zwischen Januar 2015 bis Juni 2017 nicht reagiert. Dabei soll er laut Staatsanwaltschaft über verletzte, verendete und vernachlässigte Tiere sowie eine nicht artgerechte Tierhaltung informiert worden sein.

Ebenfalls Teil der Anklage sind Vorwürfe, dass nach der Hofräumung im August 2017 Pferde unter Wert verkauft beziehungsweise zum Schaden einer Drittperson Tiere veräussert worden sind, die gar nicht im Eigentum von Ulrich K. standen, wie es weiter heisst.