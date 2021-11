Showszene Schweiz Fahrwangen im Prix Walo-Rausch: Sina und Film-Musik-Duo erhalten den Stern

Die Sängerin Sina und die Familie Baldenweg wohnen beide in der Seetaler Gemeinde. Am Sonntagabend wurden sie an der Prix Walo-Gala geehrt – und strahlten mit dem Stern um die Wette.