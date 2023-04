Tessin Während Übung der Polizei: Minderjährige klauen Polizeiwaffen und schiessen damit Normalerweise fängt die Polizei Räuber. Für einmal wurde sie selbst beklaut. Eine Gruppe Minderjähriger stahl während einer Übung geladene Dienstwaffen.

Die Jugendlichen schlichen sich durch ein Fenster in das Gelände der Polizeiübung. Keystone

Es liest sich wie aus einem schlechten Film: Die Tessiner Kantonspolizei führt eine Übung durch und wird dabei beklaut. Während der Übung in einem stillgelegten Hotel schlichen rund zehn Minderjährige durch ein Fenster ein. Dabei fanden sie zwei geladene Dienstpistolen, die sich laut Mitteilung der Polizei «in einer abgesperrten Sicherheitszone» befanden.

Die Jugendlich zögerten nicht lange und feuerten mit den Pistolen auf eine Wand. Anschliessend warfen sie die Waffen in den Luganersee. Die Übung fand am Mittwoch in Paradiso nahe Lugano statt.

Die Polizei liess sich nicht noch einmal übertölpeln und nahm die Jugendlichen fest. Diese sind zwischen 13 und 15 Jahren alt, nun wird gegen sie ermittelt. Aber auch die gesamte Übung wird unter die Lupe genommen. Eine Verwaltungskontrolle soll zeigen, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. (mg)