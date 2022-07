Tessin Tödlicher Bergunfall: 34-Jähriger stürzt im Verzascatal zehn Meter in die Tiefe Der Unfall geschah beim Überqueren eines Baches oberhalb eines Wasserfalls. Der Verunglückte trug lebensbedrohliche Verletzungen davon und verstarb im Spital.

Der Verunglückte wurde von der Rega ins Spital geflogen, wo er an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb. Keystone

Ein 34-Jähriger war am Sonntagnachmittag in Begleitung einer zweiten Person im Gebiet Aquino unterwegs. Kurz vor 16 Uhr wollte er einen Bach überqueren, wobei er oberhalb eines Wasserfalls rund 10 Meter in die Tiefe stürzte. Dabei erlitt der Mann schwere, lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Wie die Kantonspolizei Tessin am Montag mitteilte, ist er dort an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Beim Verunglückten handelt es sich um einen italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz in der Region Mailand. Wie es zum Sturz kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Tessin hat Ermittlungen aufgenommen. (aka)