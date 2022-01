TEssin Tödlicher Arbeitsunfall: 51-Jähriger von Maschine eingeklemmt Ein 51-Jähriger verstarb bei einem Arbeitsunfall in Agno. Der Mann wurde von einer Maschine eingeklemmt und erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Tessiner Kantonspolizei vermeldete am Donnerstag den tödlichen Arbeitsunfall in Agno. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in einem Unternehmen, das Automatisierungs- und Verarbeitungssysteme herstellt. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde ein 51-jähriger Mann aus noch zu klärenden Gründen von einer Drehmaschine eingeklemmt, wie die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. (dpo)