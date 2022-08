Tenero 54-jähriger Deutschschweizer ertrinkt beim Schwimmen im Lago Maggiore Beim Schwimmen im Lago Maggiore fehlte von einem 54-jährigen Deutschschweizer auf einmal jede Spur. Rettungskräfte konnten den Vermissten schliesslich nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Im Lago Maggiore vor Tenero ist ein 54-jähriger Deutschschweizer beim Schwimmen ertrunken. Im Symbolbild: Ein Boot der Grenzwacht. Keystone

Wie die Tessiner Kantonspolizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, ist sie kurz nach 17 Uhr über das Verschwinden des Mannes im See bei Tenero, etwa 30 Meter vom Ufer entfernt, informiert worden. Die Beamten hätten zwar sofort mit der Suche nach dem Vermissten begonnen. Diese sei durch widrige Wetterbedingungen und schlechte Sicht unter Wasser jedoch erschwert gewesen. Der leblose Körper des Schwimmers sei schliesslich kurz nach 20 Uhr in einer Tiefe von etwa 3 Metern gefunden worden.

Näheres zur Ursache des Verschwindens oder der Herkunft des Todesopfers gab die Kantonspolizei zunächst nicht bekannt – ausser dass der 54-Jährige zuletzt nördlich des Gotthardpasses wohnhaft gewesen war. Nebst den Rettungskräften war laut Mitteilung der Polizei auch das Care Team zur psychologischen Unterstützung hinzugezogen worden. (sat)