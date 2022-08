Tamins GR Tödlicher Unfall: Quad überschlägt sich und klemmt 84-Jährige ein Eine Frau ist am Dienstag im bündnerischen Tamins bei einem Unfall mit einem Quad tödlich verunglückt. Dabei hat sich das Fahrzeug überschlagen und die Frau eingeklemmt.

Der Lenker des Quads verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Felswand. Kapo GR

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 85-Jähriger zusammen mit seiner 84-jährigen Partnerin am Dienstag kurz vor 16 Uhr mit einem Quad vom Kunkelspass in Richtung Tamins. Dabei verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Felswand, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte.

Das Quad überschlug sich anschliessend, wobei der Lenker weggeschleudert und leicht verletzt wurde. Seine Partnerin wurde dagegen unter dem Quad eingeklemmt und schwer verletzt. Drittpersonen betreuten die Verunfallten und konnten die Frau befreien, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb die 84-Jährige jedoch auf der Unfallstelle. Es laufen weitere Ermittlungen zum Unfallhergang. (dpo)