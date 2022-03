Gleichberechtigung Wäsche waschen, Ölwechsel und Co.: Altbackene Vorstellungen halten sich auch 2022 hartnäckig Eine ausgeglichene Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau wird von vielen befürwortet. Wie eine Studie zum Internationalen Tag der Frau zeigt, halten sich ewiggestrige Vorstellungen diesbezüglich jedoch hartnäckig.

Wäsche waschen: Nur bei rund der Hälfte der Befragten teilten sich Männer und Frauen die Aufgabe. (Symbolbild) Keystone

Unsere Gesellschaft gibt sich gerne aufgeschlossen. Gegen eine gleichberechtigte Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau, beispielsweise im Haushalt, dürften wohl die wenigsten was einzuwenden haben. Auf den ersten Blick bestätigt dies auch eine Kurzstudie, welche das Forschungsinstitut Link zum Internationalen Tag der Frau am Dienstag publizierte.

Bei den meisten der abgefragten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft - etwa Kochen, Putzen, Rechnungen bezahlen - ist eine Mehrheit der Befragten der Ansicht, dass diese sowohl von Männern als auch von Frauen erledigt werden sollten. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, das ewiggestrige Vorstellungen in unserer Gesellschaft auch am 8. März 2022 immer noch stark verankert sind. So sind etwa 35 Prozent der Meinung, dass Wäsche waschen, bügeln und versorgen ausschliesslich oder eher von Frauen erledigt werden soll. Immerhin: 64 Prozent finden, das sei die Aufgabe von Mann und Frau.

Keine gleichberechtigte Aufgabenteilung im Alltag

Auch wenn es darum geht, Geschenke einzupacken oder mit einem kranken Kind zu Hause zu bleiben, finden 37 respektive 26 Prozent, dass dies nur oder eher von Frauen erledigt werden soll. Bei Wartungen am Fahrzeug wie Ölwechsel sind dagegen 58 Prozent der Befragten der Meinung, dass dies die Aufgabe von Männern ist.

Meinungen sind schön und gut, aber wie sieht es im konkreten Alltag mit der Aufgabenteilung aus? Auch hier zeigt die Link-Kurzstudie, dass wir noch weit entfernt von einer gerechten Aufteilung sind. 83 Prozent sehen die Haushaltsreinigung im Zuständigkeitsbereich beider Geschlechter, doch nur bei 54 Prozent war das in der letzten Beziehung tatsächlich der Fall. Bei 42 Prozent der Teilnehmenden war die Frau für das Putzen zuständig.

Frauen und Männer sollen Geld verdienen

76 Prozent der Befragten finden, dass sowohl Männer als auch Frauen das meiste Geld verdienen sollten, um die Familie zu unterstützen. Tatsächlich war diese Aufgabenteilung laut den Studienergebnissen jedoch nur bei 45 Prozent in der letzten Beziehung vorhanden.

Das Forschungsinstitut Link hat für die Kurzstudie vom 23. Februar bis zum 1. März schweizweit 1228 Interviews durchgeführt mit Personen im Alter von 15 bis 79 Jahren.