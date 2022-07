Strassenverkehr Verkehrsunfälle im Tessin fordern zwei Todesopfer Sonntagnacht kam es im Tessin zu zwei Verkehrsunfällen. Ein 20-Jähriger Schweizer und eine 36-jährige Italienerin verloren dabei ihr Leben.

Die Tessiner Kantonspolizei führt weitere Ermittlungen zu den beiden Unfällen. (Symbolbild) Keystone

Im Tessin kam es in der Nacht auf Sonntag zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen. Ersterer ereignete sich in Broglio als ein 20-jähriger Schweizer mit zwei weiteren Personen - einem 18- und ein 15-Jährigen - in einem Auto auf der Kantonsstrasse Richtung Süden fuhr. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Strasse ab und prallte in einen Betonpfeiler. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die beiden anderen Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Der zweite Unfall ereignete sich im Raum Rancate. Dabei fiel eine 36-jährige Italienerin, die als Sozia auf einem Motorrad mitfuhr, vom Motorrad und wurde anschliessend von einem Auto erfasst. Die Frau verstarb gemäss der Kantonspolizei noch am Unfallort, während der Motorradlenker und die Autofahrerin keine Verletzungen davon trugen. Zu beiden Unfällen laufen weitere Ermittlungen. (dpo)