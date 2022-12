Strassenverkehr Schnee, Eisregen, Glatteis: So ist man im Winter sicher mit dem Auto unterwegs Winterliche Strassenverhältnisse sind für viele Autolenkende eine Herausforderung. Nach dem Wintereinbruch im Flachland rufen der TCS und Polizeikorps Sicherheitsmassnahmen in Erinnerung – und mahnen zu Vorsicht im Strassenverkehr.

Am Freitag gab es auch im Flachland zum ersten Mal in diesem Winter schneebedeckte Strassen. Diese Tipps schützen vor Unfällen. Keystone

Der erste Tipp des Touring Club Schweiz (TCS) dürfte für einige Autolenkerinnen und Autolenker am Freitag bereits zu spät kommen: «Winterreifen aufziehen», schreibt der Automobilverband in seiner Mitteilung. Nach wie vor gelte die Regel, dass es diese «von Oktober bis Ostern» benötigt würden. «Sommerreifen haben auf Schnee einen fast doppelt so langen Bremsweg», heisst es zur Begründung.

Dabei gelte die 4x4-Regel, wie die Versicherung Axa in einer Mitteilung zum gleichen Thema ausführt: Winterreifen sollten mindestens 4 mm Profiltiefe aufweisen und höchstens vier Jahre alt sein. Ausserdem sollten immer vier gleiche Winterreifen verwendet werden.

Mit dem Reifenwechsel allein ist das Fahrzeug allerdings noch nicht wintertauglich. Als Winterzubehör empfiehlt der TCS überdies Eiskratzer, Schneebesen, Enteisungsspray, Handschuhe, Schneeketten und Überbrückungskabel.

Wichtig sei es auch, das Fahrzeug rechtzeitig vor der Fahrt von Schnee und Eis vollständig zu befreien. Und zwar nicht nur «alle Scheiben, Scheinwerfer und Rückspiegel», wie der TCS schreibt. Sondern auch die Sensoren der Fahrassistenzsysteme gehörten befreit vom frischen Weiss.

Der TCS empfiehlt vor der Fahrt ausserdem eine Trockenübung mit den Schneeketten. Dies für den Fall, dass man mitten in den Bergen oder im Schnee in Not geraten sollte.

Im schlimmsten Fall droht «Billet-Entzug»

Auch verschiedene Polizeikorps rufen am Freitag zu Vorsicht auf. Die Kantonspolizei Freiburg beispielsweise mahnt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu angepasster Geschwindigkeit und Abstand:

Über Nacht sind ergiebige Schneefälle gefallen! Die Strassen sind rutschig. Wenn Ihr Fahrzeug nicht richtig für den Winter ausgerüstet ist, sollten Sie nicht auf die Strasse gehen. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und halten Sie Abstand. pic.twitter.com/lttBmfKEjj — Police cant Fribourg (@PolCantFR) December 9, 2022

Bereits vergangene Woche erinnerte auch die Kantonspolizei Wallis daran: «Die Windschutzscheibe, die Seitenscheiben oder auch die Rückspiegel Ihres Fahrzeuges nicht oder nur teilweise zu enteisen, ist gefährlich und kann bestraft werden.» Jedes Jahr würden zahlreiche Personen verunglücken, weil sie nicht rechtzeitig gesehen haben oder gesehen wurden.

Im Übrigen sollen laut der Walliser Kantonspolizei auch die Nummernschilder gut lesbar sein. «Bei Nichteinhaltung dieser Regeln können die Sanktionen bis zum Entzug des Führerscheins reichen.»

Doppelt so viele Unfälle bei Wetterwechseln

Und überhaupt sollte die Gefahr, die von winterlichen Strassenverhältnissen ausgeht, nicht unterschätzt werden. «An einem durchschnittlichen Tag verzeichnen wir rund 400 Schadenfälle. Wenn Fahrerinnen und Fahrer aber plötzlich von anderen Witterungsverhältnissen überrascht werden, kann es zu doppelt so vielen Unfällen kommen», lässt die Axa ihren Experten Patrick Villiger in der Mitteilung zur Wort kommen.

Das beste Mittel gegen Unfälle ist laut der Versicherung nach wie vor eine angepasste Fahrweise. Auf Brücken und in Waldschneisen herrsche bereits ab drei Grad Aussentemperatur erhöhte Glättegefahr. Wichtig sind laut Axa insbesondere genügend Abstand und angepasste Geschwindigkeit. Damit sinke auch das Risiko, bei plötzlich aufkommendem Nebel Auffahrunfälle bis hin zur Massenkarambolagen zu verursachen.

Zum korrekten Fahren bei winterlichen Verhältnissen gehört laut der Axa ausserdem das gefühlvolle Anfahren auf Schnee und Eis und das Vermeiden abrupter Lenkmanöver.

Der Spezialtipp für Elektroautos

Probleme kann laut dem Touring Club Schweiz im Winter aber auch das Innenleben des Fahrzeugs machen, insbesondere die Autobatterie. Diese müsse ebenso geprüft werden wie Betriebsflüssigkeiten wie Öl und Kühlwasser, die Scheibenwischer und die Beleuchtung.

Besondere Tipps gibt der TCS ausserdem für Elektroautos: Deren Batterie solle «vorzugsweise in einem Ladezustand zwischen 40 und 80 Prozent gehalten» werden. Und der Touring Club empfiehlt, das E-Auto vor der Fahrt so richtig aufzuwärmen. Und dies solange es noch an der Ladestation ans Netz angeschlossen ist.