Wer schon im Süden ist: 22 Grad am Schatten und 20 Grad im Pool

Der Stau am Gotthard wird immer länger. Und das noch nicht einmal wegen dem erwarteten Pfingstverkehr in den Süden. Sondern wegen technischer Probleme am Autobahntunnel. Dauer: unbekannt.

Jene, die es bereits geschafft haben über die Alpen in den Süden, senden derweil fiese Grüsse heim in den Norden. Seit die Sonne ennet den Alpen nämlich aufgegangen ist, herrschen im Tessin schönes Wetter, kurz vor Mittag bei Bellinzona 22 Grad am Schatten und das Wasser im Pool hat auch bereits die Marke von 20 Grad erreicht.

Als Vorgeschmack - und gegen die Langeweile im Stau - haben wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier schon mal ein Paar aktuelle Bilder aus dem Tessin vom Freitagvormittag zusammengestellt:

6 Bilder 6 Bilder So schön ist das Wetter im Tessin seit dem frühen Morgen ... sat

Aber vorerst: Viel Geduld, Vorfreude und trotz allem gute Unterhaltung all den Menschen im Stau südwärts. (sat)