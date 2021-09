Stau auf A2 Nach Kollision mit Lastwagen: Autolenkerin lebensbedrohlich verletzt Ein schwerer Unfall auf der Autobahn A2 im Tessin hat am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Eine 51-jährige Autolenkerin wurde lebensbedrohlich verletzt.

Neben der Tessiner Kantonspolizei stand bei dem Unfall auf der A2 auch die Rega im Einsatz. (Symbolbild) Keystone

Wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wollte die Frau kurz nach Mittag auf der A2 an mehreren Lastwagen, die auf dem Pannenstreifen standen, vorbeifahren. Aus ungeklärten Gründen sei einer der italienischen Camions in diesem Moment jedoch in die Normalspur eingebogen. Dabei touchierte er das Auto der Frau, welches in einen nächsten Lastwagen geschleudert wurde. Passiert ist der Unfall in Caldrerio in der Nähe von Mendrisio, rund 100 Meter vor der Raststätte in Fahrtrichtung Süden.

Die Portugiesin mit Wohnsitz in Bellinzona wurde laut den Einsatzkräften ins Spital gebracht. Im Einsatz stand auch ein Helikopter der Rega. Laut ersten Erkenntnissen wurde die Frau lebensbedrohlich verletzt. (sat)