Sonniges Wetter Sind Sie bereit für Auffahrt? Warnungen und Tipps für ein stau- und unfallfreies Festtagswochenende Auch dieses Jahr zieht es über Auffahrt viele Deutschschweizer in den Süden – besonders, da die Wetteraussichten gut sind. Wie lange der Gotthard-Stau aktuell ist, wie Sie ihn vermeiden und wie Sie ohne Unfall durchs Wochenende kommen.

Über Auffahrt zieht es viele Deutschschweizer ins Tessin. Vor dem Badevergnügen gilt es aber noch den Gotthard-Stau zu umgehen. Keystone

Sonnige Wetteraussichten für die Auffahrtstage: Im Tessin sollen die Temperaturen bis zu 30 Grad erreichen. Das dürfte besonders viele Deutschschweizer in den Süden locken. Damit das Auffahrtswochenende jedoch staufrei beginnt und unfallfrei endet, gilt es einige Dinge zu beachten.

So vermeiden Sie den Gotthard-Stau

Bereits am Mittwochmorgen vor 9 Uhr begann der Stau vor dem Gotthard. Bis zum Mittag nahm die Autolawine stetig zu, danach nahm die Staulänge zunächst leicht ab, meldete «TCS Verkehr Gotthard» auf Twitter. Unser Stau-Ticker hält Sie über die aktuellsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 7 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 10 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 25, 2022

Laut dem Bundesamt für Strassen werden die Auswirkungen des Ferien- und Feiertagverkehrs voraussichtlich vor allem auf der A2 und insbesondere vor dem Gotthardtunnel spürbar sein. So sei in Richtung Süden ab dem Mittwochnachmittag mit längeren Staus zu rechnen. In Richtung Norden muss ab Sonntagmittag mit Stau gerechnet werden.

Vor dem Mittag beträgt der Stau in Richtung Süden vor dem Gotthard bereits 9 Kilometer. Bild: Webcam (11.20 Uhr)

Alternativen zum Gotthardtunnel sind der Gotthardpass, die San Bernardino-Route, der Tunnel durch den Grossen St. Bernhard sowie der Simplonpass und der Autoverlad durch Lötschberg und Simplon.

Und warum nicht auf den Zug umsteigen? Die SBB planen an Auffahrt und Pfingsten insgesamt 25 Extrazüge ins Tessin. Zudem sollen jene Züge, die nach Italien weiterfahren, mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verlängert werden. Trotz 35'000 zusätzlichen Sitzplätzen, die so bereitgestellt werden, raten die SBB zu einer Sitzplatzreservierung. Wer ein Velo durch den Gotthard-Basistunnel mitnehmen will, muss einen Platz obligatorisch reservieren.

Vorsicht beim Start in die Wander- und Bikesaison

Gute Ausrüstung, sorgfältige Planung und Aufmerksamkeit sind beim Bergwandern wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Keystone

Ob mit dem Velo oder zu Fuss: Auch in den Bergen werden über die Auffahrtstage viele Menschen erwartet. Wer sich nicht auf eine Badewiese legen mag, kann bei dem sonnigen Wetter in die Wander- oder Bikesaison starten.

Dabei gilt es jedoch, vorsichtig zu sein: Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) warnt, zu dieser Jahreszeit liege vielerorts noch Schnee. Meist handle es sich um harten Altschnee, auf dem man leicht ausrutschen und abstürzen könne – so kommt es auch auf markierten Wegen immer wieder zu tödlichen Unfällen. Jährlich sterben in der Schweiz 42 Menschen beim Wandern oder Bergwandern, 5000 verletzen sich mittelschwer bis schwer.

So kommen Sie unfallfrei durchs Wochenende

Das BFU empfiehlt deshalb: «Liegt doch noch ein Schneefeld auf dem Weg, dreht man im Zweifel lieber um, als einen Absturz zu riskieren.» Bergwandern sei anspruchsvoll und kein Spaziergang. Es brauche sorgfältige Planung und die passende Ausrüstung. Wichtig sei ausserdem, unterwegs immer aufmerksam zu bleiben.

Auch die Unfallversicherung Suva spricht vor dem Auffahrtswochenende eine Warnung aus. Allerdings bezüglich Trailrunning, der schnelleren und trendigeren Variante des Wanderns: Das «Laufen auf natürlichem Untergrund» verursache jährlich 6’900 Unfälle. Zur Prävention empfiehlt die Suva ein regelmässiges Muskeltraining von Füssen und Rumpf sowie kurze Schritte beim Laufen, um ein Ausrutschen zu vermeiden.