Sommerwetter Noch ein heisses Wochenende, dann kommt wieder der Regen Trotz Schleierwolken bleibt es am Wochenende sonnig und warm. Teilweise erreichen die Temperaturen 30 Grad. Am Montag bringt ein Tief aus Dänemark wieder Regenwetter.

Das Hochsommerwetter bleibt über das Wochenende erhalten. (Symbolbild) Keystone

Für Freitag und das Wochenende rechnet der Wetterdienst Meteonews noch einmal mit Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad. Zwar seien vereinzelt Schauer und Gewitter möglich, insgesamt bleibe das Wetter aber hochsommerlich, meldet der Wetterdienst am Freitag. Lediglich einige Schleierwolken trüben die Sonnentage.

Schon am Montag ist es mit dem Hochsommer aber wieder vorbei. Laut Prognose von Meteonews führt dann ein Tief aus Dänemark wieder kalte und feuchte Luft in die Schweiz. In den Bergen sei mit teilweise kräftigen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen betragen dann noch rund 25 Grad.

Am Dienstag wird es mit rund 20 Grad dann deutlich kühler. Für Mittwoch und Donnerstag wird wechselhaftes Wetter mit Sonne und Wolken und Temperaturen bis maximal 23 Grad erwartet. Im Süden dürfte es ab Montag wieder schön und mit bis zu 28 Grad sommerlich warm werden. (wap)