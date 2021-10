Sexualdelikt Nach Besuch im Nachtclub: Mann vergewaltigt junge Frau in Basel Ein Mann hat am frühen Freitagmorgen in Basel eine Frau vergewaltigt. Die junge Frau besuchte davor einen Nachtclub. Dort traf sie auf den späteren Täter.

Ein junger Mann vergewaltigte am frühen Freitagmorgen in Basel eine Frau. (Symbolbild) Keystone

Der Täter wird als 21- bis 22-jähriger Mann beschrieben, der Englisch redete, gepflegt wirkte und sicher auftrat. Er sprach die junge Frau, die mit einer Freundin unterwegs war, in einem Nachtclub an. Sie wies ihn weg, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte. Als sich die Frau kurz vor 4 Uhr nach draussen begab, folgte ihr der Mann, bedrängte sie und vergewaltigte sie trotz Gegenwehr in einer Fussgängerunterführung. Der Täter ist flüchtig. (abi)