Wintersport Spanier kommt in Zermatt bei einem Skiunfall ums Leben Bei einem Sturz auf der Skipiste zog sich ein 46-jähriger Spanier am Sonntag in Zermatt tödliche Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfallort war die Piste in der Nähe der Zermatter Bergstation Hohtälli. Kapo Wallis

Der Sturz habe sich am Sonntag um 14 Uhr auf der Abfahrt von der Bergstation Hohtälli in Richtung Riffelberg ereignet, teilte die Kantonspolizei Wallis am Montag mit. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Bei dem Toten handle es sich um einen 46-jährigen Spanier mit Wohnsitz in Spanien, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.