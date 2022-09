Berggebiete Der Prix Montagne 2022 geht ins Unterwallis Der mit 40'000 Franken dotierte Prix Montagne geht in diesem Jahr an das «Palp Festival et Village» im Unterwallis. Den Publikumspreis gibt es 2022 für eine Murmeli-Kräutersalbe aus dem Berner Oberland.

Konzerte auf über 3000 Metern über Meer: Das «Palp-Festival et Village» lockt jährlich über 30'000 Besucher ins Unterwallis. (Archiv) Keysonte

Das «Palp Festival et Village» lasse die Traditionen und das kulturelle Erbe der Region wieder aufleben, heisst es in der Mitteilung zur Preisverleihung vom Dienstag. Der Anlass lockt mit Konzerten, Ausstellungen und kulinarischen Anlässen jährlich über 35'000 Besucherinnen und Besucher an verschiedene symbolträchtige Orte im Unterwallis. Veranstalter Sébastien Olesen und sein Team wollen damit im Bergdorf Bruson im Val de Bagnes ein kulturelles und touristisches Zentrum aufbauen.

Mit den «Palp»-Projekten versuchen die Initiatoren, den Tourismus in der Randregion mit Innovationen zu stärken.

Diese Aufbauarbeit habe Modellcharakter, wird Jurypräsident Bernhard Russi in der Mitteilung zitiert. «Die Schweizer Bergwelt ist voll mit Traditionen, die sich gut in ähnlichen Projekten und Unternehmungen in Wert setzen lassen», so der ehemalige Skirennfahrer.

Publikumspreis für Puralpina aus Frutigen

In Frutigen werden aus Fett von Wildtieren Salben und Öle gewonnen. ho PM

Neben dem mit 40'000 Franken dotierten Prix Montagne verleiht die Schweizer Berghilfe gleichzeitig einen Publikumspreis im Wert von 20'000 Franken. Er geht in diesem Jahr an die Firma Puralpina aus Frutigen. Bekannt ist das Berner Oberländer Unternehmen durch eine Murmeli-Kräutersalbe.

Dabei komme das Unternehmen nur mit natürlichen Rohstoffen aus und verwende keine Zusätze, heisst es in der Mitteilung. Die Salbe aus Murmeltierfett aus einheimischer Jagd und die anderen Produkte des Familienbetriebs überzeugten denn auch die Mehrheit der über 7000 Teilnehmenden an einer Online-Abstimmung.

Der Prix Montagne ist in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben worden. Mit ihm zeichnen die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und die Schweizer Berghilfe Projekte und Unternehmen aus, die einen Beitrag zu Wertschöpfung, Beschäftigung oder ökonomischen Vielfalt im Schweizer Alpenraum leisten.